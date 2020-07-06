Из Яндекс-Новостей, как утверждают Открытые медиа, исчезли публикации о нарушениях во время голосования по поправкам

Из сервиса Яндекс-Новости, как утверждает интернет-издание Открытые медиа, исчезли публикации о нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции. В частности, нет новостей по словам «голосование», «Конституция», «поправки», которые были опубликованы 1 июля, а также пропали новости газеты «Ведомости», интернет-издания Медуза и телеканала Дождь с вечера 29 июня до ночи 3 июля, — рассказали пользователи.

В компании Яндекс говорят, что произошел технический сбой. Там заверили, что занимаются устранением неполадок.

В начале года интернет-издание «Проект» написало, что Кремль якобы требует от Яндекса корректировать выдачу новостей в своем сервисе. В компании это отрицали.