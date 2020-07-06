Лондон ввел санкции против россиян, связанных с так называемым «делом Магнитского»

В списке оказался также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Великобритания вводит санкции против физических лиц, которые были вовлечены «в один из самых вопиющих за последние годы случаев нарушения прав человека». Первые, кто подпадает под ограничения, — это лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского – «юриста, раскрывшего крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб в парламенте, его слова цитирует агентство «Интерфакс». Всего в списке 25 фамилий: там оказались следователи, занимавшиеся этим делом, начальник СИЗО, судьи. Там также фигурируют высокопоставленные чиновники – помимо главы СК Александра Бастрыкина, это заместитель генпрокурора Виктор Гринь и экс-замглавы МВД Алексей Аничин. С момента публикации документа им запрещено в Великобританию, заниматься там бизнесом, их активы в стране будут заморожены. Санкции вводятся в рамках нового правого режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому «акту Магнитского». В США такой закон был принят в 2012 году.

Сенатор Алексей Кондратьев заявил, что Россия примет ответные меры, которые определят профильные ведомства.