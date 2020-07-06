ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова.

«ЕСПЧ коммуницировал жалобу в связи с нерасследованием убийства Бориса Немцова. В данный момент сторонам предложено процедура дружественного урегулирования», — рассказала она.

По словам О.Михайловой, если же стороны не достигнут положительного результата, то ЕСПЧ поставит ряд вопросов, касающихся нарушения второй статьи Европейской конвенции — права на жизнь.

Ранее родственники политика неоднократно говорили о том, что настоящие организаторы убийства до сих пор находятся на свободе.