Творческие вузы усилят меры безопасности после случаев на прослушиваниях в ГИТИСе

Творческие вузы Москвы во время прослушиваний абитуриентов не сталкивались с примерами неадекватного поведения, подобных тем, что имели место в ГИТИСе. Однако, учитывая опыт коллег, опрошенные ТАСС ректоры сообщили, что планируют предпринять дополнительные меры безопасности.

Ранее ректор ГИТИС Григорий Заславский на своей странице в Facebook отмечал, что во время прослушиваний в институте столкнулись с неадекватным поведением абитуриентов. В том числе молодой человек представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика, у троих человек на входе были изъяты ножи, сообщает ТАСС.