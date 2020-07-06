Тверской суд Москвы арестовал зам.министра науки и высшего образования Марину Лукашевич

Судья Мария Сизинцева удовлетворила таким образом ходатайство следствия. Лукашевич была задержана по делу о хищении бюджетных средств. Следователи считают. Что ущерб от ее действий составил более 50 миллионов рублей.

Вместе с Лукашевич был задержан бывший директор одного из отделов Министерства образования Михаил Попов.