Великобритания впервые после выхода из Евросоюза самостоятельно вводит новые санкции

Одними из первых в списке, который опубликовал официальный Лондон, оказались 25 граждан России. В основном это люди, связанные с делом Сергея Магнитского, а также те, кого обвиняют в нарушении прав человека.

Среди прочих речь идет о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, заместителе генпрокурора Викторе Грине и еще ряде высокопоставленных силовиках. Кроме того, санкции вводятся в отношении высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых считают причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги. До этого санкции в рамках «акта Магнитского " вводили Соединенные Штаты, Канада и прибалтийские республики.