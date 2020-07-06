Депутат ГД Бурматов просит Аэрофлот эвакуировать из Китая домашних животных, которым отказали в перевозке 4 июля

В комитете Госдумы по экологии обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа «Аэрофлота» вывезти из Китая домашних животных россиян. Ранее в соцсетях несколько пассажиров рассказали, что им пришлось оставить своих питомцев по требованию авиакомпании.

За животных, оставленных в Шанхае, вступился глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов – он обратился в прокуратуру и также к гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с просьбой эвакуировать из китайского города домашних питомцев, на которых их владельцами были приобретены билеты, но им было отказано в вылете вывозным рейсом компании 4-го июля. Об этой ситуации сами пассажиры рассказали в социальных сетях. Они утверждают, что перед вылетом по телефону представители «Аэрофлота» уверяли их, что животных можно зарегистрировать на месте, возьмут всех. Их попросили приехать в аэропорт за 6 часов до вылета, в 2 ночи. Таких пассажиров оказались десятки. Однако в самолет в итоге в самолет начали сажать только пассажиров без животных, а позже, все это время стоящим в очереди людям сказали оставить питомцев в аэропорту – мест для них нет. Разговаривали грубо. Многим пришлось улететь из Шанхая без своих животных, некоторые остались. Этот рейс был вывозным, однако на нем в Россию также летели граждане Китая. По словам одной пассажирки, их было больше, чем россиян. По ее данным, билеты китайцам обошлись в почти в 7 раз дороже. Девушка полагает, что мест для животных не хватило из-за коммерческих пассажиров. В «Аэрофлоте» этот инцидент пока никак не прокомментировали.

Репутация перевозчика не первый раз страдает из-за отношения к животным.

В частности за последнее время стало известно уже несколько случаев когда питомцы пассажиров при перевозке получали травмы.