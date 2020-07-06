В Башкирии угрожают уголовным делом женщине, которая вынесла бюллетень с избирательного участка

1 июля жительница Стерлитамака Руфина Лаврентьева вынесла бюллетень с избирательного участка №690. Поле этого, председатель УИК №690 Александр Потапов вызвал полицию, однако наряд не застал женщину дома.



Как рассказала «Эху Москвы» дочь Руфины Лаврентьевой Ксения, сегодня на работу к женщине приехал инспектор группы охраны общественного порядка Рустам Гизатуллин. Он заявил, что в отношении Лаврентьевой будет возбуждаться уголовное дело за хищение государственной собственности. Кроме того, ее намерены привлечь к административной ответственности по 19.1 КоАП РФ (самоуправство).



Женщина отказалась давать объяснения и заявила, что явится в полицию только по повестке. Кроме того, по ее словам, в журнале учета избирателей она обнаружила данные своей дочери, которая выписана из квартиры уже больше года, и намерена подавать жалобу в ТИК Стерлитамака.



«Эхо Москвы» попыталось получить комментарий в Центризбиркоме республики по телефону. Представитель ЦИК Ришат Лукманов отказался от разговора после того, как журналист предупредил, что ведется аудиозапись беседы.

В региональном МВД заявили, что информацией для СМИ по этому поводу не располагают.

По мнению самой Лаврентьевой, председатель УИКа вызвал полицию из-за того, что женщина во всеуслышание заявила, что не собирается голосовать, так как не хочет участвовать «в этом цирке».