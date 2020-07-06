Издатель газеты «Ведомости» пообещал найти тех, кто «подрывает работу редакции»

Поводом для резкой реакции стал захвата бывшими сотрудниками издания инстаграм-аккаунта «Ведомостей».

Компания «Бизнес Ньюс Медиа», выпускающая «Ведомости», пожаловалась на «провокацию и вредительство». По словам гендиректора издательства Михаила Нелюбина, некие недоброжелатели ведут против газеты целую кампанию, и захват инстаграма издания – лишь ее часть. Издатель объявил о начале служебного расследования, пообещав найти и наказать заказчиков и исполнителей. Заявление компании цитирует агентство «Интерфакс». Представители «Бизнес Ньюс Медиа» также подчеркнули, что контроль над инстаграмом «Ведомостей» был восстановлен, а сама газета продолжает выходить по графику.

Конфликт в издании начался после того, как исполняющим обязанности главного редактора был назначен Андрей Шмаров. Большая часть коллектива негативно отреагировала на его попытки редактировать и удалять выпущенные материалы, обвинив начальника в нарушении «Догмы» — внутреннего свода правил газеты. Несмотря на протесты редакции, в начале июня его окончательно утвердили в должности. После этого большая часть ключевых сотрудников газеты, включая всех заместителей главного редактора, объявили о своем уходе. На минувшей неделе уволившиеся журналисты опубликовали в инстаграме издания общую фотографию, а в подписи потребовали отказаться от цензуры и уволить Шмарова. Через несколько часов снимок был удален.

На днях профсоюз сотрудников «Ведомостей» потребовал от гендиректора предоставить ряд гарантий, включая обязательное соблюдение «Догмы». В противном случае журналисты угрожают забастовкой. Издатель пообещал обсудить требования на ближайшем совете директоров, назначенном на сентябрь.