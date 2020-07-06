Во Пскове сегодня вынесли приговор журналистке Светлане Прокопьевой – ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей

Журналистку признали виновной в публичном оправдании терроризма из-за колонки, посвященной взрыву в здании Архангельского управления ФСБ.

Оглашение приговора заняло у председательствующего судьи менее трех минут. По делу Прокопьевой сегодня огласили лишь резулятивную часть: журналистке назначен штраф, несколько гаджетов будут конфискованы. Сама Светлана Прокопьева, впрочем, как и большинство присутствующих в зале суда, выглядела ошарашенной подобным решением. Дело в том, что буквально два дня назад прокурор по этому делу затребовала в качестве наказания 6 лет лишения свободы и 4 года запрета на журналистскую деятельность. Тем не менее, судьи требование запрета на профессию проигнорировали, так же, как и требование реального заключения под стражу. Прокурор из зала суда выходила под крики “ Позор!”. Сразу после оглашения решения всех присутствующих попросили выйти из зала, а сама Прокопьева со своими адвокатами остались внутри — ждать текст приговора. За те полчаса, что активисты и журналисты ждали Светлану небольшая иницииативная группа начала сбор на оплату штрафа. В маленький пластиковый ящик успели накидать около 50 тысяч рублей, сообщила Юлия Галямина. Она была среди тех, кто приехал поддержать Светлану Прокопьеву. На оглашение приговора приехали также яблочники Николай Рыбаков и Эмилия Слабунова. Муниципальный депутат Илья Азар, участница Пусси Райот Мария Алёхина и многие другие. У здания суда Светлану Прокопьеву ждали несколько десятков человек. Журналистка вышла под аплодисменты собравшихся, ей вручили несколько букетов и тот самый пластиковый ящик. Впрочем, пока Светлана Прокопьева не собирается объявлять какой-то сбор на уплату штрафа.

Кстати, стендап-комик Данила Поперечный заявил, что готов выплатить штраф, назначенный Прокопьевой.

Сама журналистка сообщила, что будет обжаловать приговор.

Защита Прокопьевой намерена просить следствие о проверке последней экспертизы по делу, — сказал «Интерфаксу» адвокат Виталий Черкасов. По мнению защиты, эксперты Якоцуц и Байкова дали заведомо ложное заключение. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания Прокопьевой.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассчитывает, что высшая судебная инстанция более тщательно и внимательно отнесется к приговору и отменит его как несправедливый. Венедиктов назвал преследование журналистки «новым делом Голунова» и пообещал помочь со сбором средств на оплату штрафа.

Журналистское объединение «Синдикат 100» требует полностью оправдать Прокопьеву. По мнению журналистов, это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает.



В Кремле отказались комментировать решение суда по делу Светланы Прокопьевой. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает это наступлением на свободу слова.

Песков также призывает не делать выводы о недоверии общества к российской судебной системе в связи с делом Прокопьевой.

В общественно-значимых делах прокуратура намеренно запрашивает неоправданно большие сроки, чтобы затем несправедливый, но более мягкий приговор показался победой, — об этом в эфире «Эха Москвы» сказал руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

По словам Колесникова, в России прокуратура и судьи окончательно потеряли стыд и профессиональную гордость.