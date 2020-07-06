Гидрометцентр России объявил так называемый оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе

Это связано с тем, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет стоять жаркая погода, из-за чего существует вероятность стихийных бедствий, — сказали в ведомстве.



Завтра в регионе будет действовать желтый уровень опасности из-за грозы и ветра, воздух в столице и по области прогреется до 33-35 градусов, — говорят в Гидрометцентре.

В свою очередь, в московском Метеобюро сказали изданию РБК, что во второй половине недели ожидается похолодание – днем температура будет находиться в районе 21-23 градусов.