Диверсия со стороны Израиля считается основной версией в деле о пожаре на иранском ядерном объекте в Натанзе

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Израильские официальные лица эту информацию не подтверждают и не опровергают. В Тегеране тем временем говорят, что самому объекту нанесен значительный ущерб. О пожаре на предприятии, где производятся центрифуги для обогащения урана, стало известно в минувший четверг. Никто не пострадал.
2020-07-06T17:33:18+03:00
2020-07-06T17:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 06 июля 2020
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