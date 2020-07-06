Временные госпитали для пациентов с COVID-19 начали разбирать в подмосковном парке «Патриот» и центре «Крокус-экспо»

Временные госпитали для пациентов с коронавирусом начали разбирать в подмосковном парке «Патриот» и центре «Крокус-экспо». Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил это тем, что число новых случаев заражения снизилось и такие госпитали не нужны. Большинство клиник в регионе, добавил Воробьев, приступили к оказанию плановой медицинской помощи. За последние сутки в Подмосковье выявлено 292 больных коронавирусом. Как напоминает издание РБК, общая стоимость контрактов на оборудование одного временного госпиталя в «Крокус Экспо» составила почти 2 млрд руб.