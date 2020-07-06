Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов направил в Люблинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. В суде деталей иска пока не раскрывают. Сам Навальный считает, что поводом стало расследование о семье Мишустина, которое политик опубликовал в начале года. В нем утверждалось, что Удодов купил пять квартир в Нью-Йорке, причем эта покупка, по словам авторов расследования, могла быть связана с т.н. «делом Сергея Магнитского» и хищением бюджетных средств через налоговую службу.
2020-07-06T17:30:58+03:00
2020-07-06T17:30:58+03:00
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17:30, 06 июля 2020
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