Авиакомпания Аэрофлот не собирается вводить на своих рейсах рассадку в шахматном порядке

В этом нет острой необходимости, — считает глава компании Виталий Савельев.
Савельев настаивает, что сейчас многие зарубежные перевозчики отказываются от практики рассаживать своих пассажиров через кресло.
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В этом нет острой необходимости, — считает глава компании Виталий Савельев.
Савельев настаивает, что сейчас многие зарубежные перевозчики отказываются от практики рассаживать своих пассажиров через кресло.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…