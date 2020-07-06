В газете «Ведомости» начали служебное расследование после захвата аккаунта в Instagram бывшими сотрудниками редакции

В газете «Ведомости» начали служебное расследование после захвата аккаунта в соцсети Instagram бывшими сотрудниками редакции. Они уволились после утверждения главредом издания Андрея Шмарова.

«Захват редакционного инстаграм-аккаунта — это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов «Ведомостей» за последний месяц», — говорится в заявлении «Бизнес Ньюс Медиа», издающего газету. Подчеркивается, что все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства, будут выявлены, и понесут ответственность в соответствии с законом. В «Бизнес Ньюс Медиа» также назвали произошедшее провокацией и вредительством, которые являются лишь частью кампании, направленной против «Ведомостей». В издательстве добавили, что контроль над Instagram-аккаунтом полностью восстановлен. Оттуда действительно пропал пост, который ранее выложили бывшие сотрудники редакции. Они опубликовали фотографию коллектива в масках, а в подписи к ней потребовали увольнения главного редактора Андрея Шмарова и всех его приспешников, а также отказа от цензуры и строгого соблюдения «Догмы» — свода редакционных правил «Ведомостей».

Конфликт в редакции начался весной, когда вскоре после объявления о продаже газеты во главе «Ведомостей» поставили Андрея Шмарова. Журналисты обвиняли его в цензуре. После утверждения Шмарова в должности все пять заместителей главреда и часть редакции ушли.