Режиссер Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор Мещанского суда Москвы

Чуть менее двух недель назад судья Олеся Менделеева признала его виновным в мошенничестве и приговорила к трем годам лишения свободы условно.

Как сказал агентству ТАСС адвокат Серебренникова. Дмитрий Харитонов, его подзащитный устал от судов и после неправосудного решения находится в депрессии.

Сегодня в Мещанском суде Москвы сказали, что апелляцию подали представители двух других фигурантов дела – Алексея Малобродского и Юрия Итина. Они тоже получили условные сроки по обвинению в мошенничестве. Четвертая подсудимая, Софья Апфельбаум, была признана виновной в халатности и от наказания освобождена из-за истечения срока давности.