Псковский журналист Светлана Прокопьева собирается добиваться снижения суммы штрафа

Второй западный Окружной Военный суд постановил, что она должна выплатить 500 тысяч рублей. Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за ее публикации, которая посвящена взрыву у здания архангельского управления ФСБ, который организовал местный житель.

Адвокаты Прокопьевой сказали, что собираются добиваться полного оправдания журналиста. В свою очередь, в Кремле не считают обвинительный приговор знаком того, что журналистам запрещается анализировать причины терактов, — так сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Решение суда по делу Прокопьевой Песков комментировать отказался.

Между тем, главные федеральные телеканалы за последние несколько часов так и не упомянули в своих информационных выпусках о сегодняшнем решении суда во Пскове.