Некоторые страны вновь вводят ограничения из-за коронавируса

Правительство Израиля приняло решение о немедленном закрытии спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств, передает государственное радио. Кроме того, из-за роста числа инфицированных, Минздрав предлагает ограничить число пассажиров автобусов и верующих в синагогах. Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей. Решение принято после того, как отдыхающие там перестали соблюдать требование социального дистанцирования. В Австралии собираются закрыть границу между двумя крупнейшими штатами, Виктория и Новый Южный Уэльс. Это сделано из-за резкого роста числа заболевших в Мельбурне.
2020-07-06T16:34:11+03:00
2020-07-06T16:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 06 июля 2020
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