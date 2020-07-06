Некоторые страны вновь вводят ограничения из-за коронавируса

Правительство Израиля приняло решение о немедленном закрытии спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств, передает государственное радио. Кроме того, из-за роста числа инфицированных, Минздрав предлагает ограничить число пассажиров автобусов и верующих в синагогах. Власти Испании закрыли десятки популярных пляжей. Решение принято после того, как отдыхающие там перестали соблюдать требование социального дистанцирования. В Австралии собираются закрыть границу между двумя крупнейшими штатами, Виктория и Новый Южный Уэльс. Это сделано из-за резкого роста числа заболевших в Мельбурне.