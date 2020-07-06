Евросоюз напомнил России о международных обязательствах в связи с приговором журналисту Светлане Прокопьевой

Власти должны гарантировать свободу прессы и в первую очередь, свободу работы журналистов, – сказал сегодня официальный представитель главы дипмиссии ЕС Жозепа Борреля, Петерс Стано, — сказали сегодня в Брюсселе. Там также заверили, что изучат приговор, который вынес сегодня Второй Западный окружной Военный суд.

В Кремле тем временем настаивают, что прокуратура, которая требовала для псковской журналистки 6 лет лишения свободы, руководствовалась законом, а не распоряжениями властей.

Между тем, основные федеральные телеканалы за последние несколько часов не сообщали в своих информационных выпусках о решении суда во Пскове.