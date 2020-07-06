Более сотни человек задержали полицейские в Петербурге в минувшие выходные

Многие отмечали чемпионство Зенита, остальные пили на улице.

Все выходные на главных барных улицах Петербурга работали усиленные наряды ОМОНа. В итоге за три ночи задержали почти 120 человек. Семеро не могли скрыть призраков наркотического опьянения, остальные слишком шумели и много пили прямо на улице. Минувшей ночью за мелкое хулиганство задержали 11 человек, они слишком бурно отмечали чемпионство Зенита. Всего после серии рейдов на выходных правоохранители оштрафовали четыре бара на улице Рубинштейна. Некоторые заведения продавали алкоголь несовершеннолетним.

Рестораны и бары в Петербурге работают только на вынос или улице, если у них есть летняя терраса.