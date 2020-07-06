В Европейский суд по правам человека подана жалоба на массовое распознавание лиц на протестной акции в Москве

Заявители просят признать незаконной технологию, которая позволила мэрии и МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции.

Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев. По его словам, иск подали оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова. Они считают, что применение такой технологии нарушает несколько статей Конвенции о защите прав человека, в том числе право на уважение частной жизни и свободу собраний и объединений. В заявлении также указывается, что сбор биометрической информации по закону может осуществляться только с согласия лица. Поводом для жалобы стал митинг на проспекте Сахарова 29 сентября прошлого года. Авторы иска отмечают, что там впервые в России применялось сплошное, а не точечное распознавание лиц. Пройти на акцию можно было только через полицейский кордон, а на рамках металлоискателей были закреплены камеры видеонаблюдения. Милов и Попова потребовали cуд рассмотреть законность их использования. Ответчиками по искам были департамент информационных технологий мэрии Москвы, Роскомнадзор и столичный главк МВД. Столичные власти заявили, что система видеоаналитики используется в соответствии с законодательством и работает исключительно в интересах обеспечения безопасности жителей столицы.

Ранее Савеловский и Тверской суды сочли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Мосгорсуд 18 июня утвердил эти решения.