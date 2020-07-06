Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин не смог оспорить решение о возмещении 1 миллиарда рублей

Иск подавала его бывшая жена и акционеры.

Апелляционный суд отклонил жалобу Павла Грудинина на решение, которое было вынесено в ноябре прошло года. Тогда суд частично удовлетворил требования акционеров «Совхоза имени Ленина», обязав бывшего кандидата в президенты выплатить более миллиарда рублей. Истцы требовали 2 миллиарда. Половина этой суммы – якобы реальный ущерб, вторая половина – это упущенная выгода от передачи в 2008 году двух крупных земельных участков из собственности совхоза фирме, учредителем которой является Грудинин. Истцы настаивали, что передача земли не была одобрена миноритариями совхоза и их не уведомили о собрании, а стоимость сделки была занижена в десятки раз. Ее признали незаконной, в том числе Верховный суд. Напомним, что иск был подан в суд в 2018 году – в разгар президентской гонки, в которой от КПРФ участвовал Грудинин.

Совхоз – крупнейший производитель клубники в Подмосковье. Кроме того, он сдает свои земли под торговые центры, склады и жилье.