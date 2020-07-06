Издатель Ведомостей объявил о начале служебного расследования «для выявления тех, кто подрывает работу редакции»

«Все заказчики и исполнители будут выявлены и наказаны в соответствии с законом», — говорится в заявлении Бизнес-Ньюз Медиа, которое поступило в «Интерфакс».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что уволившиеся журналисты Ведомостей перехватили управление аккаунтом издания в Инстаграме. Издатель утверждает, что контроль над аккаунтом восстановлен.

В Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал журналистам и собственникам Ведомостей прийти к соглашению, которое сохранит уровень издания.