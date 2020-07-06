ФСБ обвинила бывшего украинского футболиста в шпионаже

Василий Василенко был задержан еще в прошлом году по подозрению в контрабанде, но затем в деле появилась более тяжкая статья.

Бывший футболист из Украины Василий Василенко сейчас находится в одном из московских СИЗО и пробудет в заключении как минимум до 24 сентября. Ранее Мещанский суд столицы продлил срок его ареста до этой даты. Бывший спортсмен был задержан еще в октябре прошлого года. Ему вменялась контрабанда взрывчатки, боеприпасов, сильнодействующих, радиоактивных или ядовитых веществ. Однако в марте обвинение переквалифицировали на шпионаж в пользу Украины, хотя известно об этом стало лишь сейчас, передает агентство ТАСС. Оно также отмечает, что Василенко ни разу не пытался обжаловать свой арест, а также его продление. Дело ведет управление ФСБ по Москве, но никаких подробностей не приводится – детали содержат гриф «секретно».

Футболист выступал в чемпионате Украины с 1992 по 2001 год. За свою карьеру он был защитником у нескольких команд из второй и третьей лиг – «Таврии», «Торпедо» и «Дружбы».

По статье о шпионаже Василенко грозит до 20 лет колонии.