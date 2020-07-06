Министерство здравоохранения Израиля рекомендует снова закрыть для массового посещения спортзалы, бары и синагоги

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует снвоа закрыть для массового посещения спортзалы, бары, синагоги, а также ввести другие ограничения из-за новой вспышки коронавируса, — сообщает газета Джерузелен Пост.

С начала пандемии в Израиле более 30 тысяч подтвержденных случаев.