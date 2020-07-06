Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения. Ранее бубонную чуму выявили у двух человек на западе Монголии, в регионе, который граничит с Алтаем.

В Роспотребнадзоре напомнили, что чума это не коронавирус, есть вакцина и можно привиться, — сообщает РИА «Новости».