Бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, арестованному в Москве, предъявлено обвинение в шпионаже

Бывшему украинскому футболисту, 53-летнему Василию Василенко, арестованному в Москве, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины. Как сообщает «Интерфакс», осенью прошлого года Василенко был арестован по делу о контрабанде, однако спустя несколько месяцев ему продлили срок содержания уже по новой статье о шпионаже.

Расследованием занимается московское управление ФСБ, материалы дела засекречены.