Депутат ГД Бурматов просит Аэрофлот эвакуировать из Китая домашних животных, которым отказали в перевозке 4 июля

Депутат Госдумы Владимир Бурматов просит Аэрофлот эвакуировать из Китая домашних животных, которым авиакомпания отказала в перевозке 4 июля. По словам Бурматова, еще один запрос он направил в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа авиакомпании. Как рассказал депутат, Аэрофлот продал билеты на вывозные рейсы из Шанхая в Москву для пассажиров с домашними животными. Но затем отказался брать питомцев на борт. Сейчас животные предположительно находятся в аэропорту Шанхая, — сообщает ТАСС.