Глава Аэрофлота: Риск заражения коронавирусом на борту самолета невысок, острой необходимости в шахматной рассадке нет

Риск заражения коронавирусом на борту самолета крайне невысок, поэтому острой необходимости в шахматной рассадке пассажиров нет, — об этом глава Аэрофлота Виталий Савельев рассказал президенту. По оценке Савельева, Аэрофлот рассчитывает к декабрю восстановить уровень внутренних перевозок, а к концу марта будущего года – международных.