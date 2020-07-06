Американский актер Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку белорусского банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые сейчас находятся в СИЗО.

Актер уточнил, что записать обращение его попросили друзья из Белоруссии.

Элайджа Вуд сыграл одну из главных ролей в фильме «Властелин Колец». Бабарико – большой поклонник этого фильма. Напомню, Бабарико выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах в Белоруссии, но был задержан по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.