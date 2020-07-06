Европейский суд по правам человека спустя пять лет принял к производству жалобу дочери убитого политика Бориса Немцова

Российским властям заданы вопросы.

Речь идет об эффективности расследования. Прежде всего, о недоказанности мотива преступления, неустановлении всех причастных к убийству лиц и неверной квалификации деяния, написал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда, ЕСПЧ попросил российские власти предоставить копию всего уголовного дела и отчитаться, имела ли Жанна Немцова необходимые средства правовой защиты.

Дочь политика подала жалобу в Страсбургский суд еще летом 2015 года, указав на серьезные недостатки в расследовании. В частности, она отмечала, что не были допрошены некоторые известные подозреваемые и не изучены видеозаписи. Кроме того, она настаивала, что дело должно квалифицироваться не как «убийство», а по более тяжкой статье — «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Обвиняемые в убийстве получили от 11 до 20 лет лишения свободы. При этом, по мнению родственников политика, настоящий организатор преступления находится на свободе.