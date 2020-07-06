Представитель главы европейской дипломатии: Преследовать журналистов за выполнение профессионального долга недопустимо

Преследовать журналистов за выполнение профессионального долга недопустимо, — считает официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано. Он подчеркнул, что российские власти должны гарантировать свободу прессы. Это одно из международных обязательств России. В Брюсселе обещают изучить приговор журналистке из Пскова Светланы Прокопьевой.

Сегодня военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф 500 тысяч рублей. Прокопьева заявила, что обжалует приговор.

Прокурор просил для Прокопьевой 6 лет колонии и запрет на профессию на 4 года.