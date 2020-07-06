США не исключают возможности новых санкций против Китая из-за введения закона о национальной безопасности в Гонконге, — предупредил генеральный консул США Хэнском Смит. При этом он не уточнил, о каких мерах идет речь. Американский дипломат назвал трагедией для Гонконга новый закон, который, по его мнению, способен разрушить фундаментальные свободы и «создать атмосферу принуждения и самоцензуры». Вместе с тем Смит отверг обвинения во вмешательстве Вашингтона в дела Гонконга.