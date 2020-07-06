«Аэрофлот» рассчитывает в декабрю восстановить внутренние перевозки до уровня 2019-го года, — сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом. По оценке Савельева, «Аэрофлот» видит существенный рост перевозок, россияне начинают летать.

На борту самолетов «Аэрофлота» необходимо быть в масках и перчатках, но шахматной рассадки не будет, — сообщил Виталий Савельев. Он ссылается на договоренность с Роспотребнадзором. Савельев уверен, что на борту крайне низкий риск заражения. На всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры, которые дают глубокую очистку, «как в операционных».