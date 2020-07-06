Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» к Павлу Грудинину

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» к директору предприятия Павлу Грудинину. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать с Грудинина более 1-го миллиарда рублей, — сообщает РИА. По словам информированных источников, таких денег у Грудинина нет. Взыскать могут оставшиеся у него акции совхоза. Таким образом Грудинин может окончательно потерять контроль над предприятием.