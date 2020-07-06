ЕСПЧ принял к производству жалобу Жанны Немцовой по делу об убийстве ее отца, политика Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Жанны Немцовой по делу об убийстве ее отца, политика Бориса Немцова, — сообщает Интерфакс. ЕСПЧ задал российским властям вопросы об эффективности расследования, — уточнил глава группы «Агора» Павел Чиков.

Жанна Немцова подала жалобу в ЕСПЧ 5 лет назад. В жалобе она указала на серьезные недостатки в расследовании – в частности, по ее мнению, не был установлен мотив убийства, не допрошены некоторые известные подозреваемые по делу. Кроме того, не изучены видеозаписи того, что произошло на Большом Москворецком мосту ночью 27 февраля.