Песков: Прокуратура руководствовалась законом, а не распоряжениями в деле журналистки Прокопьевой

Прокуратура руководствовалась законом, а не распоряжениями в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, можно ли считать позицию прокуратуры, запросившей журналистке наказание в виде 6 лет лишения свободы, позицией президента РФ.

«Нет, почему? Прокуратура руководствуется не распоряжением президента, а законом, это надзорный орган. И в данном случае это абсолютно самостоятельная позиция прокуратуры», — сказал он.

Сегодня Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о причинах теракта в здании УФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гособвинитель попросил назначить С.Прокопьевой наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также требовал запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления C.Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».