Дания разрешила использовать новые суда для прокладки «Северного потока 2»

Местный регулятор уточнил, что оставшаяся для достройки часть трубопровода проходит за пределами зоны, где не рекомендуется использовать якоря из-за риска, связанного с захороненными там запасами химического оружия. Ранее строительство «Северного потока 2» было прекращено из-за американских санкций. Швейцарская компания Allseas увела трубоукладчик, опасаясь ограничительных мер. В «Газпроме» говорили, что Россия в состоянии сама завершить проект.