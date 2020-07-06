Украинский флот готовится к возможному военному противостоянию с Россией

Как заявил в интервью украинской газете «Думская» командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа, российские войска могут прорваться на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс – это будет верным сигналом того, что Россия готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда придется отвечать на вызовы, сказал контр-адмирал украинской газете. Через Северо-Крымский канал на полуостров поступала большая часть пресной воды. Однако после присоединения Крыма к России ее подача воды была полностью прекращена.

Мы готовимся, заявил командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа. По его словам, дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. «Нептун» — это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей и наземных целей.

Если произойдет полномасштабная военная конфронтация, то, к сожалению, будет много потерь — и военных, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война, сказал контр-адмирал. По его словам, президент и министр обороны Украины дали военно-морским силам карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота на берегах Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что три комплекса крылатых ракет уже в следующем году разместят в этих акваториях. В Кремле сообщения о планах России начать военную операцию на юге Украины назвали глупостью.