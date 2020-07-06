Умер Эннио Морриконе

Один из самых популярных композиторов современности прославился благодаря своим работам для кино и телевидения.

Эннио Морриконе умер в ночь на понедельник в одной из клиник Рима, куда его госпитализировали после перелома бедренной кости в результате неудачного падения. Как пишет газета Corriere della Sera, именно последствия травмы стали причиной смерти известного композитора. Ему был 91 год.

Карьеру Морриконе начал еще в конце 50-х годов, а в 1961 написал музыку к первому фильму – им стала итальянская комедия «Федералист». Всемирная известность к композитору пришла чуть: он прославился благодаря композициям к вестернам Серджо Леоне «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой» и другим лентам.



За свою длинную карьеру Морриконе стал автором больше 400 работ для кино и телевидения. Он работал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Франко Дзефирелли, Оливер Стоун и Роман Полански. За композицию для вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» Морриконе был награжден премией «Оскар». Также на его счету и множество других наград.



Семья Морриконе объявила, что похороны композитора пройдут в узком кругу. Их дата пока не объявлена.