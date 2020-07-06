Суд в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма

Она получила штраф в полмиллиона рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал эфир на радио «Эхо Москвы в Пскове», во время которого Прокопьева рассуждала о мотивах теракта, совершённого в приемной архангельского ФСБ. Тогда журналистка предположила, что самоподрыв, который совершил местный студент Михаил Жлобицкий, могли спровоцировать репрессивные действия со стороны силовиков.

После оглашения приговора Прокопьева в разговоре с «Эхом Москвы» признала, что он оказался несравнимо более мягким, чем требовала прокуратура, однако отказалась признать его удовлетворительным. Приходится осознавать, что права и свободы человека в России на самом деле не уважают, — заключила Прокопьева.

В свою очередь, депутат псковского заксобрания от «Яблока» Лев Шлосберг, который также наблюдал за процессом, комментируя приговор, сделал вывод, что власть не может оставаться безучастной к мнению гражданского общества. Решение суда и реакция на него показали, что все трезво оценивают происходящее, — добавил Шлосберг.