В Кремле не считают приговор журналистке Прокопьевой наступлением на свободу слова

В Кремле не считают обвинительный приговор журналистке Светлане Прокопьевой попыткой наступления на свободу слова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В данном случае, поскольку здесь сама по себе ситуация ассоциирована с темой террористической угрозы, борьбы с терроризмом, пропагандой терроризма, оправданием терроризма, поэтому здесь определенные нюансы присутствуют правовые, которые, безусловно, принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом», — сказал он.

При этом Д.Песков отметил, что вынесение обвинительного приговора С.Прокопьевой не означает, что журналистам следует прекратить разбираться в причинах терактов. «Нет, абсолютно не значит. Здесь вопрос соблюдения и несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом», — добавил он.

Сегодня Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о причинах теракта в здании УФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гособвинитель попросил назначить С.Прокопьевой наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также требовал запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления C.Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».