Алена Попова и Владимир Милов подали жалобу в ЕСПЧ в связи с применением технологии распознавания лиц на митингах

Москвичка Алена Попова и политик Владимир Милов подали жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с применением технологии распознавания лиц на протестных митингах в Москве в сентябре прошлого года, — сообщает РБК. По мнению истцов, это нарушает положение Европейской конвенции по правам человека о защите частной жизни. Кроме того, нарушено право на свободу собраний. Ранее Попова безуспешно пыталась оспорить применение технологии распознавания лиц в московских судах.