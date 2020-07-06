Алена Попова и Владимир Милов подали жалобу в ЕСПЧ в связи с применением технологии распознавания лиц на митингах

Москвичка Алена Попова и политик Владимир Милов подали жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с применением технологии распознавания лиц на протестных митингах в Москве в сентябре прошлого года, — сообщает РБК. По мнению истцов, это нарушает положение Европейской конвенции по правам человека о защите частной жизни. Кроме того, нарушено право на свободу собраний. Ранее Попова безуспешно пыталась оспорить применение технологии распознавания лиц в московских судах.
2020-07-06T13:34:06+03:00
2020-07-06T13:34:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2672035-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 06 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…