Журналист Светлана Прокопьева намерена обжаловать приговор

Материалы по теме Эксклюзив Эха Член политкомитета «Яблока» Слабунова назвала «позорным» приговор журналистке Прокопьевой Слабунова отметила, что свобода слова, закрепленная в Конституции, стала в современной России пустым звуком…

Сегодня военный суд на выездном заседании в Пскове признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф 500 тысяч рублей. Ранее прокурор просил для Прокопьевой 6 лет колонии и запрет на профессию на 4 года.

Защита журналистки Светланы Прокопьевой обратился в следственное управление по республике Хакасия с просьбой проверить последнюю экспертизу по делу, — сказал Интерфаксу адвокат Виталий Черкасов. По мнению защиты, эксперты Якоцуц и Байкова дали заведомо ложное заключение. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания Прокопьевой.