Член политкомитета «Яблока» Слабунова назвала «позорным» приговор журналистке Прокопьевой

Член федерального политического комитета партии «Яблоко» Эмилия Слабунова назвала «позорным» приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой.

«С одной стороны, вздох облегчения вырвался в зале суда. Самое главное, что Светлана осталась на свободе, что нет запрета на профессию и она может дальше заниматься своим делом. Но все мы понимаем, что это позорный приговор и позорное дело», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Э.Слабунова отметила, что свобода слова, закрепленная в Конституции, стала в современной России пустым звуком. «Путинская Россия гарантирует только то, что человеку, который задает жесткие, острые вопросы, профессионалу, журналисту, гарантирована только скамья подсудимых и приговор», — заключила она.

Сегодня Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о причинах теракта в здании УФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее гособвинитель попросил назначить С.Прокопьевой наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также требовал запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления C.Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».