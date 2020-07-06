В американском суде возобновится процесс по делу против россиянина Евгения Никулина, которого судят за хакерский взлом

В американском суде сегодня возобновится процесс по делу против россиянина Евгения Никулина, которого судят за хакерский взлом трех крупных технологических компаний Кремниевой Долины.

Судебное процесс над Евгением Никулиным должен был возобновиться в начале июня, но из-за эпидемии коронавирус и беспорядков федеральный судья отложил заседание до 6 июля. Также судья посчитал, что отложенное судебное заседание втрое повысит шансы на то, чтобы сохранить жюри присяжных, которые уже начали заслушивать показания в марте, в действующем составе. Судья предупредил адвокатов Евгения Никулина, что если присяжных придется заменять, то россиянин пробудет в предварительном заключении еще больше времени — сейчас Никулин находится под стражей 45 месяцев. Россиянина обвиняют в хакерской атаке на компании ЛинкдИн, Дропбокс и Формспринг. По версии американских властей, Никулин взломал их в 2012 году. Крупнейшей краже данных подверглась профессиональная социальная сеть ЛинкдИн — Никулин взломал компьютер инженера компании, который использовал его для удаленной работы из дома. Продать похищенные данные в общей сложности более ста миллионов пользователей Никулин намеревался на черном рынке. В 2016 году он был арестован в Праге и еще через два года экстрадирован в США.

Вопреки совету адвокатов, Евгений Никулин не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.