В Красноярском крае после смерти врача от коронавируса главу больницы отправили в отставку

Краевой Минздрав вместе с Роспотребнадзором проводят расследование причин случаев заражения персонала.

Нерациональное использование кадровых ресурсов, некорректное ведение статистики, отсутствие контроля за использованием сотрудниками защитных средств, пренебрежение дезинфекцией и другие нарушения обнаружили специалисты областного Минздрава в Уярской больнице. Об этом говорится на сайте министерства. При этом там подчеркивается, что пациентам помощь оказывали в соответствии со всеми требованиями, дефицита лекарств нет. В сообщении указывается, что представители Минздрава приняли отставку главврача, проводится расследования случаев заражения персонала. Проверку инициировали после того, как в медучреждении скончалась врач-гинеколог Галина Лебедева. Местные СМИ писали, что она контактировала с несколькими пациентами с коронавирусом, но средствами защиты больница ее не обеспечила. Дочь врача рассказывала изданию НГС, что ее матери отказывали в проведении компьютерной томографии, объясняя это тем, что она не влезет в КТ. Отправили лечиться домой, а когда обследование все же провели, выяснилось, что у нее почти 100% поражение легких, но и тогда Лебедевой сказали, что мест в больнице нет. Госпитализировали только после звонка на горячую линию, но спасти ее не удалось.

Официальной статистики о количестве медиков, скончавшихся от коронавируса, в России нет. В так называемом «списке памяти», который ведут сами врачи, в настоящий момент 555 имен медицинских работников.