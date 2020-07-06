Австрия подтвердила, что убитый в пригороде Вены россиянин и двое подозреваемых – выходцы из Чечни

Прокуратура проверяет версию о политическом мотиве преступления. Убитый вел страничку в интернете, где высказывал свою политическую позицию, — отметил прокурор в разговоре с агентством ТАСС. Сайт «Кавказ. Реалии» уточняет, что подозреваемые в убийстве – 47-ми и 37-ми летние уроженцы республики. Один из них работал в антитеррористическом центре в городе Урус-Мартан.

Блогера Мамихана Умарова, известного в Австрии под именем Мартин Бек, застрелили позавчера. Ранее он просил политического убежища в этой стране. Умаров критиковал действия властей, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова.