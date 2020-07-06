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13:03, 06 июля 2020

Суд приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей

Она была признана виновной в оправдании терроризма.

Оглашение приговора Прокопьевой в Псковском областном суде заняло всего несколько минут. В ожидании решения там собрались десятки людей – ее друзья, знакомые и коллеги из разных изданий. Приговор – 500 тысяч рублей штрафа – был встречен криками «позор!». Сама журналистка, для которой обвинение требовало шести лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на профессию, сказала, что не рассчитывала на оправдание и собирается обжаловать решение суда.

Уголовное дело по статье об оправдании терроризма было возбуждено из-за авторской программы Прокопьевой на «Эхе Москвы в Пскове», которая вышла в ноябре 2018 года. Это произошло вскоре после взрыва в архангельском управлении ФСБ. Прокопьева предположила, что теракт, совершенный молодым анархистом Михаилом Жлобицким, могли спровоцировать репрессивные действия силовиков.


Сторонники Прокопьевой уже объявили сбор денег на оплату штрафа.



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